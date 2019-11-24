الفضيلة:معظم النواب مع احتساب النسبة الأعلى للاصوات في قانون الانتخابات الجديد

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
ائتلاف النصر:لن نتراجع عن شرط إقالة حكومة عبد المهدي وانتخابات بإشراف أممي
النزاهة:الحكم على عبعوب غيابيا بثلاثة سنوات سجن بجريمة الفساد
القانونية النيابية:حصر الترشيح لعضوية البرلمان لحاملي الجنسية العراقية
فهمي:حان وقت التغيير الشامل وعلى الحكومة والبرلمان الإصغاء إلى إرادة الشعب
محافظ نينوى الجديد يتعهد بتطوير المحافظة وتحقيق العدالة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
إيران:العراق يستورد بين 1100 الى 1200 ميغاواط كهرباء من بلادنا
نائب:دخول مواد مسرطنة إيرانية للعراق من قبل الميليشيات المتنفذة
شمس الدين:12 ألف منتسب لحزبي بارزاني وطالباني يستلمون رواتب خلافا للقانون
مصدر:عبد المهدي وافق على الشروط الكردية فيما يخص الموازنة مقابل دعم بقاءه
الزياني يؤكد حرص مجلس التعاون الخليجي لدعم اقتصاد العراق
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
-
- اذاعة INN