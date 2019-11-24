الفضيلة:معظم النواب مع احتساب النسبة الأعلى للاصوات في قانون الانتخابات الجديد

الفضيلة:معظم النواب مع احتساب النسبة الأعلى للاصوات في قانون الانتخابات الجديد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد أمين عام كتلة النهج الوطني(حزب الفضيلة) النائب عبد الحسين الموسوي ،الاحد،  أن عدد ليس بالقليل من أعضاء مجلس النواب مع توجه اعتماد نسبة الأعلى الأصوات وليس نسبة ٥٠% “.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، ان ” عددا ليس بالقليل مع توجه اعتماد فقرة ضمن قانون انتخابات مجلس النواب اعتماد على أعلى الأصوات للفائز  في مجمل القانون وليس ٥٠%” ,  مبينا أن ” هذه الفقرة لاتزال تواجه وسجال واعتراض  بين أعضاء مجلس النواب “.وأضاف، أن ” تضمين هذه الفقرة ستفسح المجال أمام الوجوه الشبابية الجديدة الصعود إلى سلم مجلس النواب بعيدا عن تأثير وهيمنة الأحزاب السياسية “.يشار الى  أن جميع الانتخابات النيابية السابقة كانت تعتمد بشكل قطعي على النظام النسبي الذي كان يمنع صعود الكفاءات والنخب إلى مجلس النواب.

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