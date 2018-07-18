القاصة العراقية رجاء الربيعي في ضيافة الملتقى الثقافي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحضور الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق الشاعر إبراهيم الخياط، وعدد كبير من الأدباء والمثقفين، ضيّف الملتقى الثقافي في شارع المتنبي القاصة رجاء الربيعي للحديث عن تجربتها في الكتابة القصصية، والاحتفاء بصدور مجموعتها القصصية الأولى (وجوه ملونة)، قدم الجلسة الروائي صادق الجمل رئيس الملتقى، معرفا الحضور بالقاصة رجاء الربيعي:” عضو اتحاد الأدباء، عضو المجلس المركزي في الاتحاد، وأحد مؤسسي منتدى نازك الملائكة الأدبي، شاركت في مسابقة نازك الملائكة لتنال الجائزة الثالثة عن قصة الانتظار، شاركت بمهرجانات اتحاد الأدباء في بغداد والبصرة وميسان، نشرت في العديد من الصحف المحلية والعربية، وتكتب القصة القصيرة والقصيرة جدا..”تخللت الجلسة عدد من الأوراق النقدية لمجموعتها القصصية (وجوه ملونة) منهم الناقد علي الفواز الذي تحدث عن تجربة الربيعي في كتابتها للقصة القصيرة والقصيرة جدا، مؤكدا على تطور أسلوبها في الكتابة وما يلمسه القاريء في قصصها الأخيرة، كما تحدث الناقد علوان السلمان عن بساطة مفردات القاصة الربيعي في كتاباتها ما يجعل القاريء يواصل القراءة من دون ملل، كما شارك في الجلسة الدكتور احمد الظفيري والقاصة ايناس البدران والناقد علي بدر، والناقد يوسف عبود جويعد.