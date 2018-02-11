القانونية النيابية:التصويت على الموازنة سيكون بالاغلبية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، عن حل 80% من الخلافات بشان قانون موازنة 2018 ، فيما أكدت أن القراءة الثانية لها ستمرر بجلسة اليوم.وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في حديث صحفي له اليوم: إن “الخلافات توسعت بالآونة الأخيرة حول الموازنة الا ان لقاء رئيس الوزراء بالمعترضين ذوب العديد منها”.وأضاف أن “أكثر من 80% منها حسمت فيما يخص مطالب اتحاد القوى ونواب المحافظات المنتجة للنفط”، مشيرا الى ان “الموازنة ستمرر قراءتها الثانية اليوم بالأغلبية المطلقة”.وكان التحالف الكردستاني هدد، السبت الماضي، باللجوء الى مقاطعة جلسة البرلمان لهذا اليوم الاحد في حال إصرار التحالف الوطني على إدراج الموازنة على جدول الأعمال وتمرير القراءة الثانية.