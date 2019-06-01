القانونية النيابية:الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات لم يقرر بعد

القانونية النيابية:الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات لم يقرر بعد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت  اللجنة القانونية النيابية، السبت، أن مجلس النواب يعتزم البت بموعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد.وقالت عضو اللجنة رفاه العارضي في تصريح  صحفي، إن “الحكومة بانتظار موقف نهائي من مجلس النواب ومفوضية الانتخابات بشأن التعديلات النهائية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف العارضي، أن “التقرير النهائي سيعرض داخل مجلس النواب للمناقشة ومن ثم للتصويت وسيتم تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات”.وأوضحت، أن “اللجنة القانونية مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ١٦ / ١١ / من هذا العام”، مؤكدة أن “تغيير موعد الانتخابات سيحدده مجلس النواب مع الابقاء على نفس الموعد أو الذهاب نحو تغير الموعد لعام ٢٠٢٠”. 

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