القانونية النيابية:لايمكن بناء موازنة دون الحسابات الختامية

القانونية النيابية:لايمكن بناء موازنة دون الحسابات الختامية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن الحسابات الختامية و الموازنة  على خط واحد من الأهمية، مؤكدة عدم أمكانية بناء موازنة متكاملة من دون الحسابات الختامية.وقال عضو اللجنة حسين العقابي، بحسب الإعلام الحكومي، إن “الحسابات الختامية والموازنة كليهما على درجة واحدة من الأهمية، حيث لا يمكن الفصل بينهما”.وأضاف، أن “الموازنة العامة موازنة تخمينية، والحسابات الختامية صرفيات واقعية، لذلك لا يمكن بناء موازنة شفافة ورشيدة وموضوعية ، الا من خلال الاطلاع على الحسابات الختامية للسنة الماضية”. وأشار إلى أن “هنالك أهمالاً كبيراً لهذا الموضوع، وعدم وجود مراعاة لكل ما سيؤدي بنا المطاف، لعدم الاهتمام  بالحسابات الختامية”، مشدداً على “ضرورة  بناء موازنة متكاملة وموضوعية ، من خلال ارفاقها بالحسابات الختامية” ، لافتا على “عدم امكانية بناء موازنة متكاملة بدون الحسابات الختامية”.

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