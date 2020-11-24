القانونية النيابية:هناك تحفظات على مواد قانون الجرائم الإلكترونية

القانونية النيابية:هناك تحفظات على مواد قانون الجرائم الإلكترونية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي،الثلاثاء، ان قانون جرائم المعلوماتية جزائي يجرم سلوك معين وهناك الكثير من التحفظات عليه، لافتا الى ان القانون يحتاج ان تتزامن معه قوانين اخرى ترتبط به بشكل جوهري.وقال العقابي في حديث صحفي، ان “قانون الجرائم الالكترونية نوقش داخل البرلمان بشكل مستفيض، وهناك تحفظ عليه من جوانب متعددة”.واضاف ان “البرلمان كان يأمل ان تأتي قوانين اخرى من الحكومة لها علاقة جوهرية بقانون جرائم المعلوماتية، مثل قانون حق الحصول على المعلومة وحرية الرأي والتظاهر السلمي”.وبين ان “قانون جرائم المعلوماتية بحاجة الى اكتمال القوانين المذكورة، وفقا للمادة 38 المتعلقة بحرية الرأي والتعبير خاصة ان قانون جرائم المعلوماتية، جزائي وفيه عقوبات ويجرم سلوك معين”.

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