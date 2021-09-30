القضاء يشكل لجنة سباعية لمنع ممارسة “تبادل الزوجات” بفتوى صدرية

القضاء يشكل لجنة سباعية لمنع ممارسة “تبادل الزوجات” بفتوى صدرية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، توضيحا حول لجنته السباعية لرصد دعوات تبادل الزوجات والحث على الإلحاد.وذكر بيان للمجلس، أن “اللجنة المشكلة بالأمر القضائي المرقم (711/مكتب/2021) تشكلت بناءً على الطلب المقدم من قبل اللواء سعد معن رئيس خلية الأعلام الأمني بعد أن تم رصد العديد من الحالات المرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والذي أكد على الحفاظ على الهوية الإسلامية في المادة (2) منه معتبراً الإسلام دين الدولة الرسمي، وكذلك تشخيص حالات التحريض الطائفي لدوافع سياسية وانتخابية، لذا صدر الأمر القضائي بتشكيل اللجنة المذكورة لرصد كل ما يشكل جريمة وفقاً لقانون العقوبات والدستور العراقي الذي أكد على الحفاظ على الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية والتي هي أساس المجتمع في المادة (29) منه”.وأضاف البيان، أنه “تم مراعاة ان يكون لكل نقابة معنية بالعمل الإعلامي المقروء والمشاهد ممثل في اللجنة لضمان مشاركة الجهة النقابية المختصة فنياً بالمخالفة وتشخيصها بشكل دقيق بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الأمنية المختصة”،يذكر ان  أول مجموعة قامت بتبادل الزوجات هم من التيار الصدري في مدينة الصدر وبعدها مدينة الشعلة بحسب فتوى من ” حجة الإسلام والمسلمين مقتدى الصدر”!!!!!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *