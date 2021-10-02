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بلاسخارت لأهالي الناصرية :رجاءاً لاتقاطعوا الانتخابات!
العامري:شراء الذمم منهج الأحزاب الكردية في التصويت الانتخابي
القنصل الأمريكي في أربيل:بايدن ملتزم بدعم “كردستان”
اتحاد مقاولي بابل يتهم “تيار الحكيم” بابتزاز المقاولين بتسليمهم مستحقاتهم المالية
الإسلامي الكردستاني:مرشحي حزبي بارزاني وطالباني يسخرون موارد الدولة في دعايتهم الانتخابية
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القنصل الأمريكي في أربيل:بايدن ملتزم بدعم “كردستان”
تقرير تركي:ماكرون “ثعلب” ضحك على صالح والكاظمي ولن يكون لفرنسا دورا مؤثراً في العراق
نائب:نهب (1.3 )تريليون دينار خلال شهر واحد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي
وزارة الأعمار تعلن عن زيادة رأس مال صندوق الإسكان
وزارة الموارد المائية تعلن عن قرب إنضمام العراق إلى إتفاقية هلسنكي المائية
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التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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