القيادي في حزب الدعوة الركابي سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي

القيادي في حزب الدعوة الركابي سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدّم السفير صادق الركابيّ أوراق اعتماده رئيساً لبعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبيّ إلى رئيسة المُفوّضيّة الأوروبيّة أورسولا فان ديرلاين في مقرّ المُفوّضيّة الأوروبيّة في بروكسل. وذكر بيان لوزارة الخارجية ان , السفير نقل في مراسم تقديم أوراق اعتماده تحيّات رئيس الجمهوريّة برهم صالح والحكومة العراقيّة، مُؤكّداً رغبة العراق في تطوير العلاقات الثنائيّة مع الاتحاد الأوروبيّ في مُختلِف المجالات، وتفعيل اتفاقية الشراكـــة والتعاون (PCA) بين الطرفين، داعياً إلى تمكين العراق من الاستفادة من الإمكانيّات والخبرات الأوروبيّة في مُختلِف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة”. من جانبها أشادت رئيسة المُفوّضيّة الأوروبيّة بالدور الكبير الذي يقوم به العراق في مُحارَبة الإرهاب، لاسيّما عصابات داعش الإرهابية، وأكّدت دعم الاتحاد الأوروبيّ للعراق على المُستويات كافة، وأهمّية تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الجانبين”.

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