الكاظمي:زيارتي للسعودية لن تكون بروتوكولية

الكاظمي:زيارتي للسعودية لن تكون بروتوكولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (20 تموز 2020)، أن زيارة السعودية، التي أعلن عن تأجيلها اليوم، لن تكون بروتوكولية، وستكون زيارة عمل لتحريك عجلة التعاون بين البلدين.وقال الكاظمي في حوار مع صحيفة ’’عكاظ’’ السعودية، قبيل إعلان تأجيل الزيارة، إن “زيارته للمملكة تعكس ما لها من ثقل عالمي وإقليمي كبير، متوقعاً حدوث نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين”.وأضاف، أن “العراق يريد إطلاق مرحلة جديدة من التعاون والتضامن والتكامل، وان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصديقي ولي العهد لديهما نفس الرغبة”.وتابع الكاظمي، أن “زيارتنا للرياض لن تكون بروتوكولية، لكنها زيارة عمل لبدء عجلة التعاون، وتحصين وتطوير التعاون الاقتصادي بين بلدينا وفتح آفاق واسعة للتكامل الاقتصادي في مختلف المجالات”.وأشار إلى أن “السعودية والعراق تربطهما وشائج تاريخية وإسلامية ضاربة في الجذور”، لافتاً إلى أن “البلدين يسعيان إلى الحفاظ على تلك المكتسبات والدفاع عن قضايا الأمة الثابتة ورفض أي تدخل في شؤون الدول العربية”.وقال رئيس الوزراء، إن “الإرهاب والتأجيج الطائفي وتدخلات القوى الخارجية زادت الأوضاع سوءاً في العقد الأخير في منطقة تعاني من توترات عدة”، داعياً إلى “الخروج من هذه الحلقة المفرغة التي كانت منطقتنا ضحيتها الأكبر”.وبين أنه “يجب فهم التحديات المشتركة وأبرزها النهاية المتوقعة لعصر النفط وتحولات الاقتصاد العالمي التي يجب أن تجعلنا نفكر معاً بطرق مختلفة، ونعيد التركيز على التنمية والتعامل مع المشكلات الحالية والمستقبلية”.ولفت إلى أن “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أدرك مبكراً أن المنطقة بحاجة ماسة للسلام ومشروع للتنمية، فأطلق رؤيته المستقبلية للسعودية”.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين (20 تموز 2020)، تأجيل زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرياض، بعد نقل الملك سلمان بن عبد العزيز للمستشفى.

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