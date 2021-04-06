الكاظمي:زيارتي للسعودية والإمارات ناجحة بكل المعايير

الكاظمي:زيارتي للسعودية والإمارات ناجحة بكل المعايير
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، ان زيارتي الى المملكة العربية السعودية والامارات ناجحتان بكل المعايير.وكانت بغاية الاهمية ولمسنا رغبة اخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، وهذا ليس غريبا على الاخوة العرب بتاريخهم واصالتهم، وسوف نترجم هذه الروح الى آليات عمل دائمة مع جميع جيراننا ومع المجتمع الدولي. واضاف، قد استمعنا خلال الايام الماضية الى مزايدات اعلامية بشأن قضية المحاضرين، ورغم ان هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية  كونها تهم شريحة اساسية.للاسف تم تغيير الارقام والنصوص في الموازنة، ومع هذا سيتم اعداد صيغة ستعرض في الجلسة من اجل تحقيق الانصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا. وتابع،لقد عملنا منذ اشهر على معالجة ازمة ومطالب اهلنا في الناصرية، وخصصنا صندوقا خاصا لاعمار ذي قار  نتمنى ان يتم صرف امواله بما يخدم اهلنا في المحافظة.وبسبب ظروف معروفة واشكالات مختلفة بعضها قانونية اصبح منصب محافظ ذي قار شاغرا، وقررنا بالتالي اختيار محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والادارية في المحافظة.وبصرف النظر عن اسم المحافظ، اناشد اهلي في ذي قار  بان يضعوا ايديهم بيد الحكومة المحلية وسنضع نحن ايدينا بيد ذي قار ونتعاون جميعا للنهوض بواقع المحافظة. واكد الكاظمي سنعين مجلسا استشاريا في الناصرية مرتبطا برئيس الوزراء، وساتابع مع المحافظ والمجلس كل تفاصيل اعمار  ذي قار بشكل يومي.واضاف،سنعلن غدا نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الاخيرة في ذي قار .

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