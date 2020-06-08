الكاظمي:نـ”عمل”على إصلاح الوضع المالي في العراق

الكاظمي:نـ”عمل”على إصلاح الوضع المالي في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الشروع بالخطوات العملية في الحكومة لمواجهة التحديات المالية والصحية المتمثلة بجائحة كورونا، وذلك بعد إكمال الكابينة الوزارية.ونقل المكتب الاعلامي للكاظمي، عن الكاظمي قوله خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية : “نبارك للوزراء الجدد تصويت مجلس النواب عليهم، واليوم بعد إكمال الكابينة الوزارية نبدأ بالخطوات العملية، كفريق واحد، لتجاوز التحديات التي يمرّ بها البلد”.وأضاف الكاظمي، أن “البلد يمرّ بأزمات وتحديات كبيرة في الجانب المالي وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط وغيرها، ووضعنا الخطط لتجاوزها، وهذا ما يتطلب التعاون من قبل الجميع مع الحكومة لوضع البلد في الطريق الصحيح”.وتابع رئيس الوزراء، أن “سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع، ونعمل جاهدين على إصلاحه”.

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