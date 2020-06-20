الكاظمي وبارزاني يبحثان الملفات العالقة بين بغداد وأربيل

الكاظمي وبارزاني يبحثان الملفات العالقة بين بغداد وأربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (20 حزيران 2020)، اجتماعاً مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لحل القضايا العالقة بين الإقليم وبغداد.وأفاد مصدر مطلع ، إن “رئيس الإقليم  نيجيرفان بارزاني، وبحضور نائبيه، عقدوا اجتماعاً مهماً وحاسماً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد”.وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (20 حزيران 2020) رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان موجز، أن الاخير “استقبل، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني”.

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