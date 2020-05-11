الكاظمي يتعهد لسفراء الاتحاد الأوروبي بتذليل العقبات أمام شركات الاستثمار

الكاظمي يتعهد لسفراء الاتحاد الأوروبي بتذليل العقبات أمام شركات الاستثمار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين (11 أيار 2020)، لسفراء الاتحاد الأوروبي بتذليل العقبات أمام شركات الاستثمار.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان ، إن “الكاظمي استقبل، بمكتبه في القصر الحكومي ببغداد، اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوربي”، مبينا أن “الاتحاد صديق وشريك ونأمل أن تواصل دول الاتحاد دعمها للعراق في حربه ضد داعش وللظروف الاقتصادية التي يواجهها إثر جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية، ونتطلع لمساعدة الدول الأوربية للعراق في بناء اقتصاده”.ودعا الكاظمي، “الشركات الأوربية للعمل والاستثمار في العراق، فيما وعد الأخير بتذليل العقبات التي قد تواجه عملها”.وأضاف الكاظمي خلال البيان، “إننا ملتزمون بما وعدنا به شعبنا في احترام حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين ومحاسبة المتورطين بالاعتداء عليهم، والقيام بعملية الإصلاح وإجراء انتخابات حرة نزيهة”.وأشار البيان، إلى أن “الكاظمي وأعضاء وفد الاتحاد الأوربي التهاني بتشكيل الحكومة العراقية ونيلها ثقة البرلمان، وأكدوا دعم السيادة العراقية والاهتمام الأوربي باستقرار العراق والالتزام بدعم جهوده ضد داعش والتعاون لمواجهة الأزمة الاقتصادية والصحية “، فيما أعربوا عن “ارتياحهم لما تضمّنه البرنامج الحكومي من إصلاحات والتزامات وحوار وتواصل مع المجتمع الدولي”.

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