الكاظمي يتلقى اتصالا من وزير الداخلية الكويتي

الكاظمي يتلقى اتصالا من وزير الداخلية الكويتي
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بغداد: شبكة اخبار العراق- تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح، عبر فيه عن استنكاره للحادث الجبان الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء”

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