الكاظمي يتلقى رسالة من الرئيس اللبناني

الكاظمي يتلقى رسالة من الرئيس اللبناني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت قناة “الميادين”، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى رسالة رسمية من الرئيس اللبناني ميشال عون قبل أيام عبر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.وقالت القناة في خبر عاجل ، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى رسالة رسمية من الرئيس اللبناني ميشال عون قبل أيام”.وأضافت، أن “المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم هو الذي سلم رسالة عون للكاظمي في بغداد”. 

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