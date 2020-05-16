الكاظمي يزور مقر ميليشيات الحشد الشعبي

الكاظمي يزور مقر ميليشيات الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (16 أيار 2020)، هيأة الحشد الشعبي والتقى رئيس الهيأة، فالح الفياض.وقال مصدر في حديث، إن “مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى زيارة لمقر هيأة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد، والتقى رئيس الهيأة فالح الفياض”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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