الكاظمي يلتقي بيلوسي ويؤكد أن العراق دولة ذات سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ

الكاظمي يلتقي بيلوسي ويؤكد أن العراق دولة ذات سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ
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بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (22 آب 2020)، في مبنى الكونغرس الأمريكي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء،  إن “اللقاء حضره زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، وأعضاء في مجلس النواب هم كل من، عضوي الحزبين الديمقراطيين آنا ايشو والنائب ستيفن لينش، وعضو الحزب الجمهوري ديفين نونيس”.وأضاف، أن “اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والمجالات الاخرى، وبحث زيادة كفاءة القوات الأمنية العراقية وقدراتها القتالية بالشكل الذي ينقل العلاقة بين البلدين الى مرحلة جديدة، كما جرى تداول ملف النازحين والأقليات”.وأكد الكاظمي، بحسب البيان أن “العراق دولة ذو سيادة، والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ ، مبينا ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في المجال الاقتصادي”.وأوضح أن “آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتعداه الى مجالات متعددة تتضمن تأهيل وإعمار العراق وبناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية”.وأشار الكاظمي الى “شكل العلاقة بين البلدين بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي”، مؤكداً أن “الحوار الإستراتيجي الذي جرى بين الجانبين العراقي والأمريكي خلال زيارته الى واشنطن، قد تمخض عنه عدة نقاط مهمة، من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين”.من جانبها، رحبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بـ”رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، وأثنت على الخطوات التي اتخذها سيادته منذ توليه مهامه في الحكومة، والجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في ملف المكونات والنازحين”.وبيّنت بيلوسي أن”الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحكومة العراقية الحالية، وتوجهاتها الوطنية”، مؤكدة أن “العراق بلد مستقل وبلد مهم في منطقة صعبة، وأن هناك اجماعا على دعم استقلالية حكومة العراق وتأهيل الدولة العراقية ودعم جهود العراق في الحرب ضد داعش”.وفي هذا السياق أكد الكاظمي، وفقاً للبيان أن “ملف المكونات والنازحين يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات حكومته، وهي عازمة على إعادة النازحين الى مناطقهم الأصلية، وحل الإشكالات التي تواجه أقليات العراق والعمل على دعمها وتمكينها”.وفي وقت سابق من اليوم، سبب تمديد بقائه في واشنطن بطلب من الكونغرس الأمريكي، مشيراً الى ان الطلب جاء لعقد اجتماع مع رئيس الكونغرس.

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