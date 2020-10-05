الكاظمي يوجه بتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار

الكاظمي يوجه بتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار
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الناصرية/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (5 تشرين الأول 2020)، وزراء حكومته ببذل المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار.ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء، عن الكاظمي قوله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها بالمحافظة، إن “وضع ذي قار يستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، وعازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها”. وأضاف، أن “الناصرية يجب أن يكون لها وضع خاص وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل”، لافتاً إلى أنه “على الوزراء أن يبذلوا المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار”.وتابع الكاظمي بحسب البيان، أن “الناصرية أعطتنا الكثير ويجب أن نعطيها، وهي مدينة تعرضت للتهميش وتحتاج الى الاهتمام بواقعها”.وقبل ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جلسة استثنائية خاصة بمحافظة ذي قار، بعد وصوله إلى مدينة الناصرية.وكان الكاظمي، قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى محافظة ذي قار للاطلاع الواقع الخدمي والأمني في المحافظة.

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