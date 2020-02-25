الكويت تعلن إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8 أشخاص

الكويت تعلن إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8 أشخاص
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8، بعد تشخيص 3 إصابات جديدة بين المواطنين الخاضعين للحجر الصحي الإجباري بعد عودتهم من إيران.وأكدت الوزارة في بيان لها أن حالة جميع المصابين “جيدة”، وأنه تم عزلهم داخل إحدى المستشفيات “المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد”.وكانت الصحة الكويتية أعلنت أمس الاثنين، عن تأكيد إصابة مسافرتين وصلتا من مدينتي طهران وقم الإيرانيتين بـ”كورونا”، وذلك إضافة إلى 3 حالات اكتشفت بين القادمين من مدينة مشهد الإیرانیة في وقت سابق.

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