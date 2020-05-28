اللأعب صفاء هادي:وجودي في أوروبا افضل

اللأعب صفاء هادي:وجودي في أوروبا افضل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي كريليا سوفيتوف الروسي، صفاء هادي، انه يشعر بالتحسن خلال تواجده في روسيا.وقال هادي في تصريح صحفي، إن “الأجواء في أوروبا بشكل عام وروسيا بشكل خاص، تختلف كثيراً عما هو عليه في العراق، هنا اشعر حقاً بأني لاعب كرة القدم واشعر بتحسن كبير”.وأوضح ان “جميع الأمور في روسيا مهيئة لتقديم افضل ما لديك، فلا يوجد ما يشغل اذهاننا سوى التدريب والركض على العشب على العكس تمام كما هو الحال في العراق”.تجدر الإشارة الى ان الدوري الروسي سيستأنف نهاية شهر آيار الجاري. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *