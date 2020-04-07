اللأعب لوك شاو يطالب بإلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز

اللأعب لوك شاو يطالب بإلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد، بإلغاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال عدم استكماله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتم تعليق المنافسات في البريميرليج لأجل غير مسمى، مع وجود احتمالية لإلغاء الموسم الجاري، رغم ابتعاد ليفربول بانتصارين فقط عن التتويج باللقب الأول منذ 30 عامًا.ويرى شاو أنه لا يجب منح لقب البريميرليج للريدز في حال عدم استكمال المباريات المتبقية في الدوري.وأضاف شاو في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور “يجب إلغاء الدوري وبدء البطولة من جديد في حال عدم استكمال الموسم الجاري”.ويأمل مسؤولو البريميرليج في استكمال الموسم الجاري، ويعملون بجد لوضع خطط لاستئناف المنافسات.

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