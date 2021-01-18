اللاعب العراقي “علي عدنان” ضمن منافسة أفضل لاعب محترف خارج القارة الآسيوية

اللاعب العراقي “علي عدنان” ضمن منافسة أفضل لاعب محترف خارج القارة الآسيوية
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعلن الاتحاد الاسيوي، الاثنين، ترشيح 14 لاعبا اسيويا بينهم العراقي علي عدنان، للمنافسة على لقب افضل لاعب محترف خارج القارة.وذكر الاتحاد في بيان رسمي،  ان ” العراقي علي عدنان، هو اللاعب الوحيد في هذه القائمة الذي يلعب خارج قارة أوروبا، حيث يلعب في نادي فانكوفر وايت كابز الكندي”.وبين ان “علي عدنان الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، يقوم بدور مميز على الجانب الهجومي، حيث تبز الاحصائيات ارقاما مميزة له في الشقين الدفاعي والهجومي”.واوضح الموقع، ان “هناك اربعة عشر لاعبا اسيويا محترفا يلعبون خارج القارة سيتنافسون على اللقب”.يذكر ان اللاعب العراق علي عدنان سبق وان فاز بجائزتي أفضل لاعب في نادي فانكوفر وايت كابز الكندي، وصاحب أجمل هدف. 

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