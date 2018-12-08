المالكي:لن نسمح لعبد المهدي بتبديل الفياض!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، أن ائتلافه لن يسمح لتحالف البناء المنضوي تحته ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض او اي مرشح آخر، معتبرا ان استبدال الفياض يدل على فرض ارادات من قبل تحالف سائرون.وقال المالكي في تصريح صحفي له اليوم، إن ائتلافه “سوف لن يسمح لتحالف البناء و لا حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة”.وأضاف أن “تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية”.ودعا المالكي كتلة سائرون في البرلمان إلى “ايضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض تولي الفياض لحقيبة الداخلية والامتناع عن التصويت له في البرلمان في حال أرادوا ذلك “، مبينا انه “في حال لم يحصل الفياض على الأصوات التي تؤهله لتولي الداخلية فسيتم استبداله أما إذا ما حصل على ثقة غالبية أعضاء البرلمان فهذا يعني بان الشعب هو من اختاره لهذا المنصب”.ولفت المالكي إلى انه “ووفق الدستورفان اختيار المرشحين لتولي الوزارات من عدمه يتم بالتصويت داخل قبة البرلمان وليس عبر الفوضى والتهديد والوعيد”.