المالكي للسفير البريطاني:إيران “حمامة السلام” في المنطقة!!

المالكي للسفير البريطاني:إيران “حمامة السلام” في المنطقة!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء أمس الأربعاء، 18 أيلول، 2019، للسفير البريطاني جون ويلكس، إن المنطقة ليست بحاجة للازمات.وذكر مكتب المالكي الاعلامي في بيان ، أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه سفير المملكة المتحدة لدى العراق جون ويلكس، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية في المنطقة والعالم ، بالاضافة الى مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”.واشار المالكي الى، أن “المنطقة ليست بحاجة الى أزمات جديدة في استهداف إيران بدون مبرر”، داعيا الى “تغليب لغة الحوار والتهدئة لمنع التصعيد ، مؤكدا ان إيران ليس لها مصلحة باستهداف أرامكو  السعودية وهي  من تريد تعزيز السلام  في المنطقة .

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