المالكي للسفير البريطاني:إيران “حمامة السلام” في المنطقة!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء أمس الأربعاء، 18 أيلول، 2019، للسفير البريطاني جون ويلكس، إن المنطقة ليست بحاجة للازمات.

وذكر مكتب المالكي الاعلامي في بيان ، أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه سفير المملكة المتحدة لدى العراق جون ويلكس، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية في المنطقة والعالم ، بالاضافة الى مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”.