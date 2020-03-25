المالية النيابية:إلغاء استقطاع 5% من رواتب الموظفين لمعالجة العجز المالي

المالية النيابية:إلغاء استقطاع 5% من رواتب الموظفين لمعالجة العجز المالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت خلية الأزمة النيابية ألغاء توصيتها باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في بيان مقتضب ، ان خلية الأزمة النيابية، قررت إلغاء توصيتها باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين”.وكانت خلية الأزمة النيابية قد قدمت توصية إلى الحكومة باستقطاع ٢٥ ٪ من رواتب الدرجات الخاصة بما فيهم النواب والوزراء والمدراء العامين و5% من رواتب الموظفين من الدرجة الرابعة صعوداً وبسبب الوضع المالي والانخفاض الكبير في أسعار النفط ومن باب التكافل الاجتماعي.

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