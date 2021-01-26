المالية النيابية:اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي غير مدرجة في قانون الموازنة

المالية النيابية:اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي غير مدرجة في قانون الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن وجود مخالفات بقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، لبنود قانون الإدارة المالية.وقال عضو اللجنة النائب، جمال كوجر، في لقاء متلفز،ان “اللجنة المالية قامت بتخفيض ما نسبته 20 بالمئة من اجمالي الانفاق بالموازنة التي قدمتها الحكومة الى البرلمان”.واضاف كوجر، ان “مسألة اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، غير مدرجة في مشروع قانون الموازنة العامة”.واشار عضو اللجنة المالية الى ان “قانون موازنة العام 2021 يخالف وبشكل واضح بنود قانون الادارة المالية”.يذكر أن اعضاء في اللجنة المالية النيابية قد كشفوا امس الاثنين، ان مشروع قانون الموازنة سيعرض للتصويت على اعضاء البرلمان خلال اسبوعين.

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