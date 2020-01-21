المالية النيابية:س”نناقش الإتفاقية الصينية”

المالية النيابية:س”نناقش الإتفاقية الصينية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، أن لجنته ستعقد اجتماعاً موسعاً مع وزيرين لمناقشة بنود الاتفاقية الصينية.وقال الجبوري في حديث  صحفي، إن “البرلمان الى هذه اللحظه لم يصله اي شيء رسمي من قبل رئيس الوزراء حول بنود الاتفاقية الصينية، وهو امر يثير الكثير من علامات الاستفهام”.وأضاف، أن “البرلمان يجب ان يكون له علم ببنودها، كونه هو من يصادق ويصوت على الاتفاقيات الدولية”.وأشار الى “وجود مشاكل سياسية واقتصادية في العراق، ومن المفترض كان على عبد المهدي عدم الاستعجال في توقيع الاتفاقية مع الصين”.وأردف، أن “لجنته ستعقد خلال اليومين المقبلين جلسة موسعة مع وزيري المالية والتخطيط، لمعرفة الجدوى الاقتصادية للاتفاقية وما تضمنته من بنود”.

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