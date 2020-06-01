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المالية النيابية:هناك رغبة بإجراء تعديل ثانٍ على قانون التقاعد
وزير المالية سيزور إيران على رأس وفد تجاري اقتصادي لاستمرار خراب العراق!
نائب:تأخير إكمال الحكومة بسبب الخلافات السياسية
صالح والنجم يؤكدان على تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق
في لقاء حصري مع رئيس تحرير شبكة أخبار العراق..الحلبوسي يؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل العراقي
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المالية النيابية:هناك رغبة بإجراء تعديل ثانٍ على قانون التقاعد
وزير المالية سيزور إيران على رأس وفد تجاري اقتصادي لاستمرار خراب العراق!
صالح والنجم يؤكدان على تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق
في لقاء حصري مع رئيس تحرير شبكة أخبار العراق..الحلبوسي يؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل العراقي
وزير الدفاع يكشف عن عقود تسليح مع إيران
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
بتوجيه إيراني عمائم الشيعة في العراق يحرضون المتخلفين بزيارة القبور لقتلهم بالكورونا!
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