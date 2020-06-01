المالية النيابية:هناك رغبة بإجراء تعديل ثانٍ على قانون التقاعد

بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو اللجنة المالية، فيصل العيساوي، الاثنين، على دعوات إجراء تعديلات على قانون التقاعد، فيما كشف عن مشكلة تواجه التعديل.

وقال العيساوي في حديث صحفي، إن “تعديل قانون التقاعد اجرى باستعجال وتحت ضغط التظاهرات “.

وبين، أن “هناك رغبة بإجراء تعديل ثانٍ على قانون التقاعد”، مشيرا الى ان “التعديل يحتاج الى موازنة ولا نزال في مشكلة قانونية ستحل ويتم اجراء التعديل”.

وأوضح، أن “آلية تعديل أي قانون بمقترح يقدم من اللجنة او مجموعة من أعضاء المجلس ويقرأ قراءة أولى وثانية ويقر”، مبينا ان “مقترحات التعديل رفع العمر التقاعدي الإلزامي شئيا بسيط واعطاء امتيازات للمتقاعدين”.

وفي الـ29 من أيار الماضي، كشفت النائبة عن تحالف سائرون، ماجدة التميمي عن مشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد، بعدما أثير عنه الكثير من الكلام في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، أمس الأحد (31 أيار 2020)، عن توفر آلاف الدرجات الوظيفية بحال تعديل قانون التقاعد الجديد .