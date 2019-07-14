المالية النيابية بانتظار قانون زيادة رواتب المتقاعدين إلى الضعف

المالية النيابية بانتظار قانون زيادة رواتب المتقاعدين إلى الضعف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت اللجنة المالية النيابية، الاحد، انها بانتظار قانون زيادة الرواتب التقاعدية للموظفين، لافتة الى ان الحكومة لم ترسل بعد هذا القانون، موضحة ان المعلومات تشير الى زيادة تلك الرواتب بحدود الضعف لادنى راتب تقاعدي.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح صحفي، ان “الرواتب التقاعدية للموظفين لم يتم الى غاية اليوم اتخاذ اي قرار بشأن زيادتها، لكنها الموضوع تم عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات السابقة”.واضافت حمدون، ان “هناك توجه لزيادة الرواتب التقاعدية للموظفين ذات مبلغ (400) الف فما دون لتصبح ضعف هذا المبلغ، ولكن لم تتخذ الحكومة اي قرار بعد بشأن هذا الموضوع”، مبينا “زيادة الرواتب التقاعدية لايحتاج الى زيادة في الميزانية او تخصيصات اضافية، حيث يخضع ذلك الى صندوق التقاعد الذي يحصل على ميزانيته من رواتب الموظفين”.واكدت حمدون، أن “اللجنة المالية بشكل خاص والبرلمان بشكل عام مازال ينتظر قانون زيادة الرواتب التقاعدية من قبل الحكومة، من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه داخل مجلس النواب”.

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