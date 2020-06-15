المالية النيابية تجري صياغة مقترحات لإنقاذ العراق اقتصادياً ومالياً

المالية النيابية تجري صياغة مقترحات لإنقاذ العراق اقتصادياً ومالياً
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاثنين،أن لجنته قدمت خطة مالية تتضمن سبل معالجة الأزمة الاقتصادية، التي يمر فيها البلاد لى الحكومة الجديدة، فيما لفت إلى أن هناك خطة جديدة يجري اعداد صياغتها وستقدم ايضا للحكومة.وقال كوجر في حديث صحفي، إن “رئاسة اللجنة المالية، عقدت اجتماعا مع وزيري التخطيط والمالية، وتم خلاله مناقشة أهم سبل تجاوز الأزمة المالية التي يمر فيها البلاد”.وأضاف، أن “الخطة التي قدمتها المالية إلى حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي،  اعيد تقديمها إلى الحكومة الجديدة”، مبينا أن “المالية النيابية بصدد صياغة جملة من النقاط والحلول لتقديمها إلى الحكومة أيضا”.وبين، أن “ذهاب الحكومة نحو معالجة الأزمة دون العودة إلى اللجنة المالية أمر خطير وجسيم، على اعتبار أن الحكومات هي من تسببت في الفساد وهدر المال، ومن ثم الاصلاحات الحكومية شرعت بقوانين وتحتاج إلى تعديل أو إلغاء أو تشريع جديد فالحكومة مضطرة بالعودة إلى السلطة التشريعية لإكمال مهمتها”.وتعصف بالبلاد أزمة مالية، على خلفية انخفاض أسعار النفط، واجتياح فيروس كورونا البلاد، وما ترتب عليه من قرارات فاقمت الازمة، من منع السفر، وايقاف الطيران، واغلاق بعض المنافذ الحدودية.وكشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين (8 حزيران 2020) عن تدابير حكومية لمعالجة الازمة المالية من بينها اعداد سلم رواتب جديد سيقدم خلال ثلاثة الى اربع اشهر الى البرلمان فيما كشف عن مفاجأة تخص مزاد بيع العملة الذي يقيمة البنك المركزي العراقي.

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