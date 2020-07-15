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المالية النيابية تخاطب الكاظمي باعتماد البصمات البايومترية في توزيع رواتب الموظفين
ظريف سيلتقي الكاظمي في بغداد قبل سفره إلى واشنطن
غداً..وزير الخارجية الفرنسي في بغداد
الأعرجي:سيكون لنا دورا رئيسيا في إخراج القوات الأمريكية من العراق
الزراعة النيابية تطالب كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية بغلق المنافذ الغير الرسمية
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المالية النيابية تخاطب الكاظمي باعتماد البصمات البايومترية في توزيع رواتب الموظفين
الزراعة النيابية تطالب كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية بغلق المنافذ الغير الرسمية
نائب يطالب الكاظمي أن يضع مشروع الفاو الكبير ضمن اجندته
السامرائي:اسألوا المالكي أين ذهبت مليارات الدولارت التي صرفت على وزارة الكهرباء
الكاظمي يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في البصرة
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ريال مدريد يطلب من مشجعيه الابتعاد عن مواقع الاحتفالات في حال فوزه بلقب الدوري الإسباني
استدعاء أربعة لاعبين محترفين لصفوف منتخب الشباب
مباراة ودية بين المنتخب العراقي ونظيره الفلسطيني في شهر ايلول القادم
تجديد عقود ستة لاعبين من قبل نادي الزوراء
تعليق النشاط الرياضي لنادي الميناء حداداً على وفاة اللأعب كرار إبراهيم
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بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
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- متابعات خاصة
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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