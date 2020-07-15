المالية النيابية تخاطب الكاظمي باعتماد البصمات البايومترية في توزيع رواتب الموظفين

المالية النيابية تخاطب الكاظمي باعتماد البصمات البايومترية في توزيع رواتب الموظفين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- خاطبت اللجنة المالية النيابية، يوم الاربعاء، مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن اعتماد البصمات البايومترية لغرض تقاطع المعلومات لرواتب موظفي الدولة.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في كتاب موجه الى مكتب رئيس الوزراء اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه “استنادا الى أحكام المادة (6) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020) رقم (5) لسنة 2020 والتي نصت على الزام جميع مؤسسات ودوائر الدولة اعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات والمعلومات المركزية، لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ أحكام المادة اعلاه”.واكد الجبوري بحسب الوثيقة على “تناقل البيانات عبر شبكة مؤمنة حكومية واعتماد البصمات البايومترية المتعددة اساسا في عملية التقاطع”.

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