المالية النيابية ترفض قطع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم الحكومة الإيرانية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، اليوم الخميس، رواتب الموظفين والمتقاعدين خط احمر ولن نسمح بالمساس بها.وقال عبد الله في بيان ، إن “رواتب الموظفين والمتقاعدين خط أحمر بالنسبة لنا في اللجنة المالية، وحتى إذا كان هناك أي توجه من قبل الحكومة لأي استقطاع في رواتبهم ولو بجزء بسيط فهو مرفوض من قبلنا رفضاً قاطعاً “، مبينا أنه “في حال أرادت الدولة خفض النفقات فهناك أبواب كثيرة للنفقات الجارية مثل تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والغاء رواتب رفحاء الكارثية ومؤسسة السجناء السياسيين والذيل الاداري الكبير في الدولة لغرض المساعدة المالية للحكومة الايرانية. واكد هوشيار ، باستطاعتنا ان نخفضها بدلا من الاقتراب من رواتب الموظفين والمتقاعدين”.وأوضح عبد الله ان “اللجنة المالية قدمت مقترحات الى وزارة المالية والى اللجنة المشكلة لإعادة صياغة مسودة الموازنة المعدة من قبل الحكومة السابقة، بشأن تحويل موازنة 2019 الى موازنة المواطنين وليس موازنة الوزارات والهيئات والمؤسسات”.ولفت الى أن “أعضاء لجنته كافة متفقون تماماً على عدم السماح مطلقاً بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين”.