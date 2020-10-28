المالية النيابية تطالب الكاظمي بالاستغناء عن قانون الاقتراض

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلب رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، رأي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الاستغناء عن قانون “الاقتراض”، بعد تصريح لأحمد ملا طلال حول وجود سيولة نقدية.وقال الجبوري في وثيقة ، إنه “وفقا لتصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة في المؤتمر الصحفي يوم أمس والذي صرح من خلاله عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية التأمين الرواتب في حال عدم التصويت على مشروع قانون العجز المالي”.وأضاف، أنه “بناء عليه وطالما توجد إمكانية لتغطية الرواتب دون الحاجة الى تشريع قانون تمويل العجز وتحميل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي”.وتابع الجبوري: “أرجو بيان رأيكم بصدد الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ليتسني التركيز على الإصلاحات الاقتصادية المنشودة”.