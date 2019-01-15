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اردوغان يهاتف ترامب ويؤكد على التعاون والتنسيق مع واشنطن في الملف السوري
ترامب يتوعد تركيا بعقوبات اقتصادية في حال ضربها قوات (قسد)
هوك:إيران تنفق المليارات على دعم الموالين لها في المنطقة
الإغلاق الحكومي يصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة
أوتاوا استضافت محادثات غير معلنة مع بيونغ يانغ لنزع السلاح النووي
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المالية النيابية تناقش تخصيصات مليشيات الحشد في موازنة 2019
يا نواب العراق..هيأة الكمارك تعلن موافقتها على فحص البضائع الإيرانية على الحدود من قبل شركات مرتبطة بإيران!!
السفير التركي:أزمة المياه في العراق “فرصة للتعاون”
مصدر:حكومة عبد المهدي تخصص أكثر من 453 مليار دينار شهرياً لرواتب موظفي كردستان
حكومة كردستان تكلف وزارة ماليتها بمتابعة حصة الإقليم من موازنة 2019
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