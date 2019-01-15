المالية النيابية تناقش تخصيصات مليشيات الحشد في موازنة 2019

المالية النيابية تناقش تخصيصات مليشيات الحشد في موازنة 2019
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ناقشت اللجنة المالية في البرلمان، الثلاثاء، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، لزيادة التخصيصات للهيئة بموازنة 2019.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ، إن “اللجنة المالية عقدت، اليوم، اجتماعا برئاسة النائب احمد الصفار رئيس السن مع ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لمناقشة موازنة الهيئة وزيادة التخصيصات المالية المرصودة لها في موازنة 2019”.وأشارت الدائرة، إلى أن “اللجنة ناقشت ايضا مع وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي موازنة الوزارة لعام 2019”.

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