المالية النيابية: وزير المالية يسعى لتدمير العراق من خلال القروض الخارجية

المالية النيابية: وزير المالية يسعى لتدمير العراق من خلال القروض الخارجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، أن وزير المالية فؤاد حسين خرق القانون بعد اقتراضه 200 مليون دولار من البنك الدولي، فيما بينت أن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 تضمن بفقراته عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لخفض الديون الخارجية.وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح  صحفي، إن “مجلس النواب سيجري استضافة لوزير المالية فؤاد حسين بحضور ممثل الحكومة خلال الجلسات المقبلة لتوجيه جملة الأسئلة النيابية بشأن لجوءه للاقتراض الخارجي”، لافتا إلى إن “حسين خرق القانون باقتراضه 200 مليون دولار من البنك الدولي”.وأضاف أن “هذه الأموال ستشكل عبءً كبيرا على الحكومة كون فوائدها المالية كبيرة وهذا الأمر يضر بالاقتصاد العراقي”، مبينا أن “وزير المالية غير مجبر للجوء إلى الاقتراض الخارجي وكان بإمكانه اللجوء للاقتراض الداخلي”.وبين أن “قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 تضمن إلزام الحكومة بعدم الذهاب نحو الاقتراض الخارجي لخفض الديون الخارجية المترتبة على العراق”.وأعلنت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، أمس الثلاثاء، عزمها فتح ملف اقتراض وزير المالية فؤاد حسين مبلغ 200 مليون دولار من البنك الدولي خلال جلسة اليوم، مبينة أن موازنة العام الجاري نصت على عدم الاقتراض الخارجي.

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