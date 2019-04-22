المباريات الأوروبية لكرة القدم لهذا اليوم

المباريات الأوروبية لكرة القدم لهذا اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تقام مساء اليوم الإثنين ختام الجولات الأوروبية في الدوريات الكبرى، بمواجهات قوية لتشيلسي ونابولي في الدوريين الإنجليزي والإيطالي ، ومباراة متوسطة في الدوري الألماني.ويلعب تشيلسي أمام بيرنلي ويسعى للفوز بعد سقوط توتنهام ومانشستر يونايتد وآرسنال للاقتراب من المركزين الثالث والرابع ، بينما يلعب نابولي واحدة من أقوى مباريات الجولة ضد أتلانتا المنافس على مراكز دوري أبطال أوروبا.ويشهد اليوم أيضاً مباريات في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.ويستعرض سبورت 360 عربية جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. الإثنين 22 / 4 / 2019 ، بتوقيت مكة المكرمة (+3).
الدوري الإنجليزي
تشيلسي ضد بيرنلي .. الساعة 22:00 مساءً (بي إن سبورت)
الدوري الإيطالي
نابولي ضد أتلانتا .. الساعة 20:00 مساءً (بي إن سبورت)
الدوري الألماني
فولفسبورج ضد إنتراخت فرانكفورت .. الساعة 21:30 مساءً (بي إن سبورت)
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف الأوزبكي ضد الاتحاد السعودي .. الساعة 16:00 مساءً (بي إن سبورت)
الوحدة الإماراتي ضد الريان القطري .. الساعة 18:20 مساءً (بي إن سبورت)
الأهلي السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني .. الساعة 18:30 مساءً (بي إن سبورت)
كأس الكونفدرالية الأفريقية
الهلال السوداني ضد الترجي الرياضي التونسي .. الساعة 21:00 مساءً (بي إن سبورت)

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