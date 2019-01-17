المجلس الوزاري للأمن الوطني يُبشر العراقيين بأنشاء سور الكتروني مع سوريا

المجلس الوزاري للأمن الوطني يُبشر العراقيين بأنشاء سور الكتروني مع سوريا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الامن الوطني، الاربعاء، على إقرار مشروع سور العراق الرقمي وعلى ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي للارهاب.وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان ، إن “مجلس الامن الوطني عقد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي”.وأضاف البيان أن رئيس الوزراء “قدم في بداية الاجتماع عرضا للزيارات النوعية الى العراق من المسؤولين ووزراء الخارجية من مختلف دول العالم وزيارة الملك الاردني وأبعادها السياسية والامنية والاقتصادية والتي تترافق مع تطورات الاوضاع في المنطقة وما تكشف عنه هذه الزيارات من إقرار بأهمية دور العراق كبلد محوري ومتوازن في رؤيته وقراره السياسي”.ولفت البيان الى أن “مجلس الأمن الوطني بحث أهم التطورات الأمنية في البلاد واتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها، كما تم عرض مشروع سور العراق الرقمي وميزاته التقنية واهميته من جميع النواحي وفي مقدمتها إبطال عمل الشبكات الارهابية”، موضحاً أن “رئيس مجلس الوزراء ابدى ملاحظاته وتوجيهاته بأن يكون المشروع متكاملا وفعالا”.وتابع البيان أن “مجلس الامن الوطني وافق على إقرار مشروع سور العراق الرقمي وعلى ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي للارهاب”. يفترض ان ينشىء سور الكتروني وحراسة مشددة مع الجانب الايراني لمنع تهريب المخدرات وتمرير البضائع الفاسدة ودخول قوات الحرس الثوري وعمليات تهريب النفط العراقي.

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