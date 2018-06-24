المطلبي:الحكومة غير قادرة على حصر السلاح بيدها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد القيادي بإئتلاف دولة القانون سعد المطلبي ،الاحد ، نجاح حصر السلاح بيد الدولة ، فيما أشار الى ان الحكومة فقدت هيبتها .وأوضح المطلبي في حديث صحفي له اليوم ،ان ” الحكومة بشكلها الحالي لا تسطيع ان تحصر السلاح بيد الدولة بسبب طبيعة التحالفات السياسية الحالية ، وهذا ما جعلها ضعيفة امام مساعي حصر السلاح بيد الدولة “.وتابع ، ان ” سلطة القانون يجب ان تكون قوية لتتمكن الحكومة من تطبيق قرارات جريئة وتتمكن من إعادة ضبط الشارع والسيطرة عليه ، الا ان ذلك غير متحقق الان في ظل الحكومة الحالية التي فقدت هيبتها “.