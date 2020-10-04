المطلك:الحلبوسي غير مؤهل لقيادة المكون السنّي

المطلك:الحلبوسي غير مؤهل لقيادة المكون السنّي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، الاحد، ان الانجازات الطفيفة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا تسمح له بتزعم المكون السني، مبينا ان المكون السني لن يكن له عبر مر التاريخ أي زعيم بشكل موحد.وقال المطلق في حوار متلفز، إن “المكون السني وعبر مر التاريخ لم يضع له أي زعيم يجمع المكون وهو امر صعب التحقيق”.واضاف ان “محمد الحلبوسي من الممكن ان تزكيه بعض الانجازات الطفيفة لان يكون وزيرا او رئيس كتلة لكن لا تؤهله لان يتزعم المكون السني برمته”، واصفا ذلك “الأمر بالمستحيل”.واوضح ان “المكون السني حاله كحال المكونات لديه تفرعات وممثلين كثر الا انه لا يعترض على ترشيح شخصية شيعية او كردية لتولي المناصب الرئاسية شريطة ان يكون وطنيا”.

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