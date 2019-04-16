المفتي يُبشر الأكراد..حكومة مسرور في طريقها إليكم

المفتي يُبشر الأكراد..حكومة مسرور في طريقها إليكم
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- صرح عدنان المفتي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء (16 نيسان 2019)، أن الحوارات حول تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان، وصلت مراحلها النهائية.واضاف المفتي في تصريح متلفز، أن “الحوارات بين الاطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة في بالاقليم وصلت مراحلها النهائية ولم يتبقَ سوى بعض الفقرات القليلة لحسمها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير”.واضاف: “من المنتظر أن يتم حسم جميع المسائل قريبا، ونأمل أن يتم الانتهاء من مهام البرلمان وانتخاب رئيس الاقليم وتكليف رئيس الحكومة الجديد قبل نهائية الشهر الحالي”.وتابع، أن “الاطراف السياسية الكردستانية تجاوزت جميع العراقيل، والخلافات في طريقها الى الحل، ومن المؤمل أن يتم توقيع الاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني قريبا”.وكان المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، قد صوت السبت (6 نيسان 2019)، وخلال اجتماع عقده في السليمانية، بالموافقة على اتفاقيته مع الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل حكومة الإقليم.وقال مصدر مطلع حضر الاجتماع،حينذاك، إن “المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، صوت بالموافقة على الاتفاقية السياسية مع الديمقراطي الكردستاني”.وكان لطيف شيخ عمر، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أعلن، الأربعاء (3 نيسان 2019)، التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي حول تشكيل الحكومة.وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء 3 نيسان 2019، عودته الى البرلمان بعد التوصل لاتفاق مع حزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن تشكيل الحكومة.

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