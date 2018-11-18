الملك سلمان يستقبل الرئيس العراقي برهم صالح

الملك سلمان يستقبل الرئيس العراقي برهم صالح
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بمراسم خاصة غير مسبوقة خلال زيارة رئيس عراقي للمملكة ، استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس الجمهورية برهم صالح ، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والجمهوري العراقي من قبل حرس الشرف بالقصر الملكي.ووصل رئيس الجمهورية برهم صالح في وقت سابق، الاحد 18 تشرين الثاني 2018، الى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية بدعوة من الملك سلمان .وكان مصدر في الوفد العراقي الزائر للعاصمة السعودية الرياض، قد كشف الاحد 18 تشرين الثاني 2018، ان شوارع العاصمة ازدانت بالاعلام العراقية والسعودية جنبا الى جنب ترحيباً بالرئيس العراقي  الذي وصل اليوم في زيارة رسمية.وغادر صالح في وقت سابق طهران متوجها الى السعودية بعد اختتامه زيارة لايران.وأجرى الرئيس صالح والوفد المرافق له السبت في طهران عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع المرشد الايراني علي الخامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني وكبار المسؤولين الإيرانيين جرى خلالها التأكيد على أهمية مواصلة الجهود والعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين والشعبين، بما يعزز المصالح المشتركة، كما تم التأكيد على أهمية استقرار وأمن المنطقة لصالح تقدم جميع بلدانها وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.وتأتي زيارات رئيس الجمهورية الاقليمية بحسب البيان ضمن جهود العمل “لإرساء أفضل العلاقات مع جميع دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة وبما يحفظ استقلال وسيادة الدول ويوفر فرص التعاون والتفاهم من أجل أمن وسلام البلدان والمنطقة وتقدمها.”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *