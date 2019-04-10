المنبر يدعو لتعديل المناهج الدراسية واختيار وزير من نفس الوسط

المنبر يدعو لتعديل المناهج الدراسية واختيار وزير من نفس الوسط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم المنبر العراقي اياد علاوي، اليوم الأربعاء، لتعديل المناهج الدراسية واختيار وزير للتربية بحسب التقاليد السابقة.وقال مكتبه في بيان ، إن ” زعيم المنبر العراقي اياد علاوي زار نقابة المعلمين، برفقة وفد المجلس المركزي للمنبر العراقي حيث التقى عباس السوداني نقيب المعلمين العراقيين واعضاء الهيئة الادارية المركزية للنقابة”.ودعا علاوي الى “ضرورة تعديل المناهج الدراسية وتكريس المواطنة وقيم العدل والمساواة بدل مفاهيم دولة الطوائف والمكونات”، فيما اكد ان “اختيار وزير التربية -بحسب التقاليد التي جرت سابقاً- كان من ضمن الكوادر التربوية ومن نقابة المعلمين”.واضاف ان “مستقبل العراق يرتبط بمستقبل ابنائه وواقعنا التعليمي مرٌ علقم يحتاج خطة وطنية عاجلةٍ لتحليته”، لافتاً الى ان “رقي المجتمعات وتقدمها مرتبط بشكل اساس بتطوير نظامها التعليمي والارتقاء به”.واشار الى ان “جميع الانظمة في العالم تدرك اليوم اهمية النظام التعليمي وتخصص له نسبة كبيرة من ميزانياتها، وتولي مزيداً من الاهتمام بالمعلم والمدرس كونه راعي العملية التربوية والمؤتمن على مستقبلها”، مشددا على “ضرورة ان تنتبه الحكومة الحالية لذلك بابعاد الوزارة عن المحاصصة والاهتمام بملف الابنية المدرسية ومكافحة الفساد المستشري وقبل ذلك الارتقاء بواقع الكادر التعليمي وضمان حقوقه” .كما ثمن الدور الكبير “الذي تلعبه نقابة المعلمين”، مؤكدا دعمه لـ”مسيرة العمل النقابي المستقل ودوره الفاعل في اصلاح الوضع العام في البلاد وضرورة مشاركتها في صنع القرار”.من جانبه قدم نقيب المعلمين “شرحاً وافياً لعلاوي عن اهداف الاضراب العام الذي دعت اليه النقابة والتحديات التي تواجهها العملية التربوية وما الت اليه اوضاعها بسبب نهج المحاصصة”، مثمناً في الوقت ذاته “دور علاوي في تعزيز مسيرة العمل النقابي ودعم نقابة المعلمين بالاضافة لاهتمامه بالملف التعليمي ومسيرة اصلاحه”.

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