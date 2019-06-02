النجم المصري محمد صلاح قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم

النجم المصري محمد صلاح قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النجم المصري محمد صلاح، إنه “ضحى بالكثير” من أجل مسيرته، وذلك بعدما قاد فريقه ليفربول الإنجليزي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على حساب توتنهام هوتسبير.وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة الثانية من اللقاء من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البديل ديفوك أوريغي الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق، ليفوز “الريدز” باللقب الأوروبي السادس في تاريخه والأول منذ 2005.وذكر نجم المنتخب المصري، البالغ من العمر 26 عاما “الكل سعيد الآن، أنا سعيد لأنني خضت النهائي الثاني تواليا وتمكنت من لعب 90 دقيقة”.وتابع لقناة “بي تي سبورتس” البريطانية “الجميع قدموا أفضل ما لديهم اليوم، لا يوجد أداء فردي اليوم، كل الفريق كان مذهلا”.وأردف قائلا “لقد ضحيت بالكثير من أجل مسيرتي، جئت من قرية بسيطة وانتقلت إلى القاهرة وبعد ذلك تركت والدي من أجل لعب الكرة.. أن أكون لاعبا مصريا في تشامبينزليغ وأصل إلى هذا المستوى هو أمر لا يصدق بالنسبة إلي، أنا سعيد جدا”.

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