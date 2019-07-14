النجيفي:إعمار الموصل يحتاج إلى 20 مليار دولار

النجيفي:إعمار الموصل يحتاج إلى 20 مليار دولار
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 الموصل / شبكة أخبار العراق- قال محافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي، الأحد، 14 تموز، 2019، إن المحافظة بحاجة الى (20) مليار دولار لاعادة إعمارها بفترة تستغرق (5) سنوات.وذكر النجيفي في تدوينة على موقعه بالفيس بوك ، أن “محافظة نينوى تحتاج الى مبلغاً ما بين (17 – 20) مليار دولار ضمن حملة اعمار تستغرق 5 سنوات وتشمل قطاعات، الصحة، التعليم، الكهرباء، سد الموصل، مشاريع الري الشرقي والجنوبي وتطوير الزراعة، إنشاء مدن صناعية، المجاري (ايمن وأيسر الموصل بالاضافة الى مدن المحافظة الكبيرة)”.وتابع أن “مدينة الموصل ومدن المحافظة تحتاج الى (تبليط، تقاطعات مجسرة، حدائق عامة)، آليات ومعدات لجميع بلديات المحافظة، معامل نفايات، قطاع الاسكان الحكومي مع إطلاق الاستثمار في القطاع الخاص وتشجيعه، طرق دولية سريعة وربط سكة الحديد الدولية بين العراق والموانئ التركية ، تطوير قطاع الاتصالات ، مشاريع التنمية البشرية وتطوير الإدارة بالاضافة لاعمار المدينة القديمة مع الحفاظ على طابعها التراثي”.ورأى النجيفي، أن “هذا المبلغ يمكن توفيره اذا وافقت بغداد على تخصيص واردات حقلين من الحقول النفطية المستكشفة وغير المستغلة لمدة 5 او 6 سنوات”.وتابع ” اما المناطق المتنازع عليها فيجب الدخول في مفاوضات مع اقليم كردستان وبغداد لتخصيص جزء من واردات الحقول النفطية في المناطق المتنازع عليها لاعمار المناطق نفسها .. فان كنا مختلفين في عائديتها فلنتفق على أعمارها سوية من وارداتها”.وختم قائلاً، إن “هذه هي مختصر رؤيتنا لمحافظة نينوى في المرحلة القادمة وسندعم كل جهة أو شخص يساعد في تنفيذه مهما كان توجهه”.وفي وقت سابق.. أكد مدير صندوق الاعمار في محافظة نينوى، سالم العثمان، حاجة المحافظة الى 30 مليار دولار لإعمارها من جديد بعد الخراب والدمار الذي لحق بالمدينة بسبب تنظيم داعش.وقال العثمان في حديث  صحفي، إن “حجم الاعمار في نينوى او المدن التي دمرها الارهاب لم يتجاوز لغاية الان نسبة 2 بالمئة”.واضاف أن “نينوى بحاجة الى 20 او 30 مليار دولار لإعادة اعمارها”، مبيناً أن “الموازنات المرصودة لإعادة الاعمار المحافظة، خجولة جدا لا تتقارن مع حجم الدمار الموجود”.ولفت الى ان “ما يعيق عودة الكثير من النازحين الى منازلهم هو الدمار شبه الشامل للبنى التحتية في المدينة”، مشددا على ضرورة “دعم الحكومة وزيادة التخصيصات المرصودة للمحافظات المدمرة”.

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