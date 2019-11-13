النجيفي:ميليشيات الحشد وأحزابها خراب العراق

النجيفي:ميليشيات الحشد وأحزابها خراب العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف “القرار”، أثيل النجيفي، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، إن ما وصفها بـ ’’الأحزاب الميليشياوية’’ تبحث عن مجرم جديد.وقال النجيفي في حديث صحفي، إنه “مع كل يوم يمر على المظاهرات تختلف المطالب ويتعقد الحل”، موضحاً أن “المطالبة بحل الحكومة تحولت لمحاكمة رجالها بتهم القتل والخطف”.وأضاف، أن “الاحزاب الميليشياوية تبحث عن مجرم جديد بمواصفات طائفية”، على حد تعبيره.وفي منشور له في وقت سابق، قال النجيفي إن “الدستور عقد اجتماعي بين الشعب العراقي وليس عقد شراكة بين الكتل السياسية”.ولفت إلى أن “محاولة تعديله على يد برلمان فاقد لثقة الشعب … لن يقنع أحد”.ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، انطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.وتعد التظاهرات الاخيرة امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

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