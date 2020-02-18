النجيفي يحدد موقفه من حكومة علاوي بعدة نقاط

النجيفي يحدد موقفه من حكومة علاوي بعدة نقاط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت جبهة الانقاذ والتنمية، الثلاثاء، موقفها من تشكيل الحكومة الجديدة، مبينة ان مصلحة العراق الحقيقية تكمن في الابتعاد عن التمترسات الطائفية والحزبية الضيقة وإعلاء قيمة المواطنة للعراقيين جميعا.وذكرت الجبهة في بيان ، ان “رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اسامة النجيفي، استقبل السفير المصري في العراق علاء موسى، لبحث العلاقات بين العراق ومصر وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين “.واضاف، ان “اللقاء ناقش الوضع السياسي وتطورات الحراك الشعبي، والموقف من تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا الى ان “النجيفي أكد ان الجبهة مع الأهداف العادلة للمتظاهرين السلميين، ومع أهداف تشكيل الجبهة المعلنة والتي سبقت قيام التظاهرات الشعبية في الأول من تشرين الأول، وانها تتفق تماما مع مطالب وأهداف الحراك الشعبي” .واضاف النجيفي بحسب البيان، ان “الجبهة دعمت ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء على وفق شروط قوامها أن تكون حكومة مستقلة مع تلبية مطالب الشعب والقضاء على الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وانجاز انتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز السنة الواحدة على أن يحدد موعدها بوضوح فضلا عن مطالب المدن المحررة التي تعرضت للدمار بسبب الإرهاب والعمليات العسكرية” .واشار النجيفي الى ان “مصلحة العراق الحقيقية تكمن في الابتعاد عن التمترسات الطائفية والحزبية الضيقة وإعلاء قيمة المواطنة للعراقيين جميعا، ودون ذلك، ودون العمل على منح فرصة للتغيير فالمستقبل يتضمن ازمات ليس من السهل تجاوزها” .واوضح ان “جبهة الإنقاذ والتنمية مع استقلالية وسيادة العراق، وهو هدف لا يمكن تجاوزه، لكن قرار اخراج القوات الأجنبية يحتاج إلى ظرف ملائم فالعراق ما زال مهددا من الإرهاب والتدخلات الأجنبية، ويتعين أن يتم خروج القوات الأجنبية على وفق اتفاق يصون سيادة العراق وأمنه، وعبر توافق وطني، ودون أن يدخل البلد في اشكالات هو في غنى عنها “.ولفت البيان الى ان “الاجتماع بحث قضايا اقليمية،كما واستمع السفير إلى رؤية متكاملة لموقف النجيفي “.

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