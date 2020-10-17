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الهنداوي:الأزمة المالية لن تؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة
القانونية النيابية: على المعترضين على جلسة التصويت على الدوائر الانتخابية التوجه للمحكمة الاتحادية
حزب الدعوة:العلاقة بين حزب بارزاني والكاظمي”تقلقنا”
النجيفي يدعو الجيش إلى السيطرة على سنجار لمنع الاغتيالات
القانونية النيابية:تعديلات “ضيقة” لتمرير قانون المحكمة الاتحادية
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أوبراين:العقوبات الاقتصادية على إيران مستمرة
اليمن ..أكبر عملية تبادل للأسرى بين الشرعية وميليشيا الحوثي
انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
لبنان يعلن عن تشكيل الوفد التفاوضي لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل
جونغ أون:ما زلت أفتقر للجهد والإخلاص لتلبية حاجات شعبي
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نائب:المكاتب الاقتصادية لحزبي الحلبوسي والخنجر دمار إضافي للموصل
وزير النفط يؤكد على زيادة صادرات العراق النفطية وتطوير الاقتصاد
نائب يدعو إلى تفعيل “السياحة الدينية” لزيادة إيرادات الدولة
نائب يدعو إلى تفعيل أتمتة المنافذ الحدودية
المالية النيابية:كل طفل عراقي يولد مديوناً بـ 4 آلاف دولار بسبب فساد الطبقة السياسية
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اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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