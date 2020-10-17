النجيفي يدعو الجيش إلى السيطرة على سنجار لمنع الاغتيالات

النجيفي يدعو الجيش إلى السيطرة على سنجار لمنع الاغتيالات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية اثيل النجيفي الجيش للسيطرة على سنجار لمنع حوادث الاغتيال. وقال في تغريدة”على الجيش العراقي ان يعجل بفرض سيطرته على سنجار ويمنع تكرار حوادث الاغتيال التي تقوم بها البككة واتباعها من اليبشة والبيجة وبقية مسمياتها التي تطال العرب هناك قبل ان يقفد العقلاء قدرتهم على التهدئة”.

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