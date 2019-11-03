النزاهة:توقيف محافظ الديوانية السابق بتهمة الفساد

النزاهة:توقيف محافظ الديوانية السابق بتهمة الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت هيأة النزاهة، الأحد (3 تشرين الثاني 2019)، تفاصيل قرار توقيف محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي، مبينة أن المتهم تسبب بهدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار.وقالت الهيئة في بيان: إن “دائرة التحقيقات أوضحت تفاصيل القرار الصادر عن محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء”، مبينةً أن “المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد مساطحة لإنشاء مجمع طبي في مركز المدنية بمبالغ زهيدة “.وأضافت، أن “قيمة الضرر بالمال العام وفقاً لتقرير الخبراء ناهز الملياري دينار، إذ كانت قيمة الإيجار السنوي لمساحة الأرض البالغة 11 دونماً المخصصة للمشروع  35 مليون دينارٍ”، مشيرة إلى أن “المتهم سيق استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات إلى التوقيف بموجب المذكرة القضائية الصادرة بحقه “.وكانت القوات الأمنية اعتقلت صباح اليوم الأحد 03 تشرين الثاني 2019 المحافظ السابق للديوانية سامي الحسناوي بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي، وفق ما أفاد به مصدر ، دون أن يكشف تفاصيل التهمة الموجهة اليه.

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