النزاهة النيابية:عودة المطلوب للقضاء كريم إلى أربيل عار على الحكومة العراقية

بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو لجنة النزاهة النيابية، عبد الامير المياحي، اليوم الاحد (15 حزيران 2019)، على أنباء إطلاق سراح محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، إثر اعتقاله في لبنان وعودته الى اقليم كردستان، معتبرا ذلك ’’امرا مخزيا للحكومة’’.وقال المياحي في حديث صحفي، إن “عودة نجم الدين الى أربيل وإطلاق سراحه بهذه الطريقة مخزٍ للحكومة، ويعطي انطباعاً سيئاً يشجع الفاسدين على سرقة المال العام”، مبيناً أن إطلاق سراحه يفتح المجال للمحافظين ومن تسول له نفسه هدر المال العام، ليصبح مطمئناً على سلامة موقفه، وهذه طامة كبرى”.واكد: “نحن مسؤولون اليوم عن الشعب وحريصون على أموال الدولة، نطالب الحكومة بشدة ان تأخذ القرارات المناسبة لمثل هذه الحالات، ويطبق القانون العراقي وإذا كانت هنالك وساطات أخرجته من الانتربول فان الحكومة ملزمة بمحاسبة الاشخاص”.وحذر من أن “الدولة اذا لم تأخذ اجراءات صارمة بحقه، وتطبق القانون العراقي، فسيكون لنا موقف في مجلس النواب بهذا الخصوص”، مطالباً الحكومة بـ “أن تطبق القانون على المتهمين بالفساد وخصوصا على محافظ كركوك المقال”.وكانت محطة كردية قد ذكرت، الأحد (16 حزيران 2019)، أن نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق عاد إلى أربيل، بعد أن كان معتقلا من قبل شرطة الانتربول في بيروت.